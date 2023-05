Vodafone schrapt 11.000 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vodafone heeft in het gebroken boekjaar 2023 de winst zien dalen en besloten om 11.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Britse telecombedrijf. De aangepaste EBITDA daalde van 15,2 miljard naar 14,7 miljard euro. Bij de halfjaarcijfers ging Vodafone nog uit van een aangepast EBITDA van 15,0 tot 15,2 miljard euro. De omzet steeg wel licht, met 0,3 procent, naar 45,7 miljard euro. De aangepaste vrije kasstroom kwam uit op 4,8 miljard euro, terwijl daar 5,1 miljard euro voor was verwacht door de onderneming. Het bedrijf wil het dividend over 2023 stabiel houden op 0,09 euro per aandeel, waarvan de helft als slotdividend. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024 verwacht Vodafone een aangepast EBITDA van circa 13,3 miljard euro Verder heeft Vodafone een reorganisatie aangekondigd, met als enige concrete cijfer 11.000 arbeidsplaatsen die worden geschrapt. In de zogeheten roadmap meldt Vodafone dat de omstandigheden in de sector vragen om veranderingen. Vodafone heeft als doelstelling in Europa en Afrika de beste in de sector te zijn. Daartoe wil het bedrijf de eigen organisatie vereenvoudigen en de commerciële slagkracht vergroten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.