AEX vlak van start gegaan met Philips aan kop

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong fractioneel lager op 755,44 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won Philips meer dan vijf procent. Philips rondde het onderzoek naar de gezondheidsrisico's bij zijn DreamStation-systemen One en Go af, en net als bij de eerste generatie apparaten leverde het afbrokkelen van de schuimlaag volgens het bedrijf geen extra gezondheidsrisico's op. Ook de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi noteerden in het groen. Prosus was met anderhalf procent de grootste daler. In de AMX won InPost meer dan twee procent na cijfers, die opnieuw een stijging van de volumes en de omzet lieten zien. Arcadis noteerde twee procent lager na een ex-dividend notering. In de AScX won Vivoryon twee procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

