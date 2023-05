Nieuwe testresultaten Philips bevestigen eerdere uitkomsten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft het onderzoek naar de gezondheidsrisico's bij zijn DreamStation-systemen One en Go ook afgerond, en net als bij de eerste generatie apparaten levert het afbrokkelen van de schuimlaag geen extra gezondheidsrisico's op. Dit meldde het bedrijf dinsdag. Het betreft de testen van de apparaturen die niet werden schoongemaakt met ozon, maar Philips meldde dinsdag ook dat de eerste generatie apparaten die wel met ozon werden schoongemaakt ook geen extra risico's opleverden, hoewel het schuim wel eerder kapot gaat. De verwachting van Philips is dat dit ook zal gelden voor de One en Go, hoewel die onderzoeken nog bezig zijn. Inmiddels is nu 95 procent van alle apparaten onder de veiligheidsmelding onderzocht, en dat zijn de eerste generatie DreamStation, System One en DreamStation Go. De onderzoeksresultaten zijn voorgelegd aan de relevante toezichthouders, waaronder de Amerikaanse FDA. Bron: ABM Financial News

