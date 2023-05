Onward Medical wil kaspositie dit jaar versterken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medical verwacht de komende maanden een aantal belangrijke mijlpalen te bereiken. Dit kondigde het bedrijf dinsdag aan bij de trading update over het eerste kwartaal. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan de novo-aanvraag voor de ARC-EX-therapie en de start van een baanbrekende klinische haalbaarheidsstudie met het eerste gebruik bij mensen van een hersen-computerinterface in combinatie met ARC-IM-therapie om de hand- en armfunctie te herstellen. Verder is er cruciale klinische studie om de veiligheid en effectiviteit te evalueren van het implanteerbare ARC-IM-systeem om de bloeddruk na dwarslaesie beter te reguleren. Ook belangrijk zijn de klinische haalbaarheidsstudies om te onderzoeken of een brain computer interface (BCI) kan communiceren met het ARC-IM-systeem, zodat een persoon met dwarslaesie op een natuurlijkere manier kan bepalen wanneer en hoe hij of zij beweegt. Binnen het bedrijf wordt ook gewerkt aan het opbouwen van organisatorische capaciteiten ter voorbereiding op de verwachte lancering van ARC-EX later dit jaar of begin volgend jaar In het eerste kwartaal werden 10 nieuwe patenten verleend, waarmee het totale aantal verleende of aangevraagde patenten op meer dan 340 komt. Het bedrijf rapporteerde dat het op 31 maart nog 53 miljoen euro in kas had, en herhaalde de verwachting van een zogeheten cash runway tot eind 2024. Dit jaar zal indien mogelijk de kaspositie versterkt worden, zei Onward dinsdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.