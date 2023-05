Beursblik: winst marktaandeel voor Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Inpost heeft in het eerste kwartaal een verdere stijging van het marktaandeel en een margeherstel laten zien. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies dinsdag. De EBITDA kwam 4 procent hoger uit dan de analistenconsensus, merkte hij verder op, te danken aan hogere volumes en een betere winstgevendheid. Ook herhaalde Inpost de outlook voor heel 2023. Jefferies heeft een koopaanbeveling op Inpost met een koersdoel van 10,50 euro. InPost sloot maandag in Amsterdam op 10,23 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.