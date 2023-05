AEX start handelsdag vermoedelijk vlak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong nog niet van hun plaats. Maandag startte de AEX de handelsweek met een winst van 0,4 procent op een slotstand van 756,18 punten. Ook Wall Street wist maandag tijdens een nieuwsluwe handelsdag voorzichtig de weg omhoog te vinden met een stijging voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,3 procent. Techbeurs Nasdaq won 0,7 procent. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag evenwel weinig overtuiging in de markt. Hij wees op de zorgen over de Chinese economie, waar deflatie op de loer ligt. Het sentiment wordt momenteel ook niet geholpen "door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", stelt CMC Markets. "De risico's hiervan zijn waarschijnlijk wat overdreven, omdat we dit scenario al een paar jaar hebben zien ontvouwen, waarbij steeds op het laatste moment een compromis werd gesloten." Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde maandag wel dat 1 juni inderdaad D-day kan worden, als er geen deal wordt bereikt tussen het Witte Huis en het Congres, en dat Amerika dan de status van wanbetaler kan krijgen. "Wachten tot het laatste moment om de schuldlimiet van de VS op te schorten of te verhogen, kan het vertrouwen van bedrijven en consumenten ernstig schaden, de kosten voor kortetermijnleningen voor de belastingbetaler verhogen en een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten", waarschuwde Yellen. In Azië noteren de beurzen vanochtend overwegend hoger, met de beurs in Japan als grootste stijger met een winst van 0,8 procent. Sydney verliest wel enkele tienden van een procent. De Amerikaans olie-future stijgt daarnaast een half procent naar 71,45 dollar per vat. Maandag steeg de WTI-future al anderhalf procent. Het herstel volgde op een week waarin de zorgen over de economische vooruitzichten domineerden op de oliemarkten, en de olieprijs voor de vierde week op rij daalde. Beleggers hebben vandaag op het macro-economische vlak aandacht voor de vrijgave om elf uur van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index. Vanmiddag richt de aandacht zich op de VS, waar onder meer de industriële productie in april, de detailhandelsverkopen en het vertrouwen van huizenbouwers wordt vrijgegeven. Bedrijfsnieuws InPost heeft in het eerste kwartaal de resultaten flink zien stijgen, maar het groeitempo lag wel lager dan in 2022. In het lopende jaar wil InPost de volumes in Polen harder laten groeien dan de bredere markt, terwijl de marges moeten verbeteren. Ook moet de winstgevendheid van Mondial Relay omhoog, terwijl logistieke uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk het hoofd moeten worden geboden, om hier te kunnen groeien op de zakelijke markt en ook sneller dan de markt te groeien. Tankopslagbedrijf Vopak sloot met BWC Terminals een bindende overeenkomst voor de verkoop van een Amerikaanse terminal in Savannah. De verkoopprijs van de terminal ligt op circa 106 miljoen dollar en is schuldenvrij. Vivoryon zag het verlies in het afgelopen kwartaal op jaarbasis iets teruglopen, maar omzet werd er nog altijd niet geboekt. De onderneming stelt dat het in ieder geval genoeg geld in kas heeft om zijn activiteiten tot eind dit jaar te financieren. AkzoNobel kondigde de lancering aan van een obligatielening ter waarde van 500 miljoen euro met een looptijd van tien jaar en een coupon van 4,0 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,3 procent op 4.136,28 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.348,60 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.365,21 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.