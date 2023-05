Vopak verkoopt Amerikaanse terminal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Tankopslagbedrijf Vopak heeft met BWC Terminals een bindende overeenkomst gesloten voor de verkoop van een Amerikaanse terminal in Savannah. Dit maakte Vopak dinsdag bekend. De verkoopprijs van de terminal ligt op circa 106 miljoen dollar en is schuldenvrij. Daar houdt Vopak ongeveer 80 miljoen euro aan over, die in de eerste helft van 2023 boekhoudkundig wordt verantwoord als buitengewone bate. De terminal dient voor de opslag van onder andere plantaardige oliën en speciaalchemische stoffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.