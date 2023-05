Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, maar de verliezen blijven beperkt.

IG voorziet een openingsverlies van 9 punten voor de Duitse DAX en een min van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 6 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag voorzichtig positief geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag evenwel weinig overtuiging in de markten. Hij wees op de zorgen over de Chinese economie, waar deflatie op de loer ligt.

Het sentiment wordt momenteel ook niet geholpen "door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", stelt CMC Markets. "De risico's hiervan zijn waarschijnlijk wat overdreven, omdat we dit scenario al een paar jaar hebben zien ontvouwen, waarbij steeds op het laatste moment een compromis werd gesloten."

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is.

De economie van de eurozone groeit dit jaar met 1,1 procent, verwacht de Europese Unie, waar in februari nog gerekend werd op 0,9 procent.

Econoom Carsten Brzeski van ING vindt het optimisme in de nieuwe ramingen opmerkelijk, "gezien de intrekking van fiscale stimuleringsmaatregelen en de verkrapping van het monetaire beleid."

De industriële productie in de eurozone daalde in maart met 4,1 procent ten opzichte van februari. Daarmee was de afname veel sterker dan de 2,0 procent die analisten hadden voorzien.

De Turkse aandelenbeurs ging onderuit met 6 procent, nadat de presidentsverkiezingen geen duidelijke winnaar opleverden. Later deze maand volgt een tweede ronde. De Turkse lira daalde 0,4 procent tegenover de dollar.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy ging aan kop in Frankfurt, met een winst van 2,5 procent. Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal minder verlies geboekt en verhoogde de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders.

Zalando beleefde een mindere dag in Frankfurt en daalde 1,5 procent.

Axa steeg bijna 2,5 procent. De Franse verzekeraar heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dankzij groei bij de schade- en ongevallenverzekeringen. De bruto omzet steeg met 2 procent naar 31,8 miljard euro.

In Parijs viel verder de winst van ruim 5 procent van Alstom op. EssilorLuxottica was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde 0,7 procent in. Ook LVMH verloor licht terrein.

Euro STOXX 50 4.314,92 (-0,07%)

STOXX Europe 600 466,67 (+0,3%)

DAX 15.917,24 (+0,02%)

CAC 40 7.418,21 (+0,05%)

FTSE 100 7.777,70 (+0,3%)

SMI 11.578,25 (+0,1%)

AEX 756,18 (+0,4%)

BEL 20 3.750,08 (+0,2%)

FTSE MIB 27.245,46 (-0,4%)

IBEX 35 9.201,50 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet.

Wall Street sloot maandag nog hoger. Beleggers wachten op een oplossing rond het Amerikaanse schuldenplafond. Dit kan zijn in de vorm van een verhoging van het plafond, of wellicht een tijdelijke verhoging.

De economische agenda was maandag vrijwel leeg. De Federal Reserve van New York kwam met een negatief cijfer. De zogeheten Empire State-index daalde van plus 10,8 in april naar een min van 31,8 in mei. Economen rekenden vooraf op een veel kleinere daling tot iets onder nul. Deze index laat zien hoe de fabrikanten in de staat New York denken over de economie.

WTI-olie werd maandag 1,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

De mededingingsautoriteit van de Europese Unie heeft de geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft ter waarde van 75 miljard dollar goedgekeurd. Dit maakte de Europese Commissie maandagmiddag bekend. Het besluit volgt op een besluit van de Britse toezichthouder eind vorige maand om de voorgenomen overname te blokkeren. De Amerikaanse Federal Trade Commission klaagde Microsoft eerder al aan om de deal te blokkeren en heeft voor augustus een hoorzitting gepland. Het aandeel Microsoft steeg licht. Activision Blizzard won ruim een procent.

Aandelen Newmont stegen 2,5 procent, nadat de gouddelver een akkoord bereikte over de overname van de Australische mijnbouwer Newcrest Mining tegen een verhoogd bod. Dit betekent onder andere een verschuiving naar het metaalkoper voor Newmont.

Het aandeel van pijpleidingenexploitant Oneok daalde 9 procent. Het bedrijf sloot een overeenkomst om de kleinere rivaal Magellan Midstream Partners te kopen voor ongeveer 14 miljard dollar. Hierdoor ontstaat één van de grootste energietransportbedrijven in de VS. Het bod biedt een premie van 22 procent op de marktwaarde van Magellan. Dat aandeel sloot maandag 13 procent hoger.



NeoGames won ruim 111 procent, nadat Aristocrat Leisure uit Australië een overnamebod deed van 29,50 dollar per aandeel in contanten.

Vice Media verkoopt zichzelf in het kader van een faillissementsprocedure, aan een groep schuldeisers die 225 miljoen dollar betalen en "aanzienlijke verplichtingen" op zich nemen. Het mediabedrijf dat ooit 'hot' was met namen als Vice News en Motherboard, werd op zijn piek nog 5,7 miljard dollar waard geschat.

S&P 500 index 4.136,28 (+0,3%)

Dow Jones index 33.348,60 (+0,2%)

Nasdaq Composite 12.365,21 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren kleine plussen.

Nikkei 225 29.874,31 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.311,06 (+0,0%)

Hang Seng 20.049,34 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0878. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0877.

USD/JPY Yen 136,00

EUR/USD Euro 1,0878

EUR/JPY Yen 147,49

MACRO-AGENDA:

04:00 Industriële productie - April (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - April (Chi)

08:00 Werkloosheid - Maart (VK)

09:30 Economische groei - Eerste kwartaal 1e raming (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - Maart (NL)

09:30 Internationale handel - Maart (NL)

10:00 Maandrapport - IEA (Fra)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (eur)

11:00 Handelsbalans - Maart (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - Mei (Dld)

14:30 Detailhandelsverkopen - April (VS)

15:15 Industriële productie - April (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Maart (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers derde kwartaal (VS)