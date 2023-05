MDxHealth boekt fors hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) MDxHealth heeft het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet behaald als in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek maandagavond uit de cijfers van het diagnosticabedrijf.



In het eerste kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met liefst 141 procent naar 14,7 miljoen dollar. Verder verbeterde de brutomarge met liefst 1.270 basispunten naar 59,3 procent.



Onder de streep resteerde een verlies van 11,7 miljoen dollar, van 8,3 miljoen dollar in dezelfde periode in 2022. De operationele kosten stegen van 10,7 naar 17,4 miljoen dollar.



Het kassaldo bedroeg eind maart 48,3 miljoen dollar. Het bedrijf gaf in het kwartaal 10,75 miljoen American Depositary Shares uit, die bruto 43 miljoen dollar opleverden. Bron: ABM Financial News

