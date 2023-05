Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 71,11 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder. Het herstel volgt op een week waarin de zorgen over de economische vooruitzichten domineerden op de oliemarkten, waardoor de WTI-olieprijs voor de vierde week op rij daalde. Maandag reageerden beleggers optimistisch op een mogelijke deal om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen en de verwachting dat de Amerikaanse overheid mogelijk spoedig meer olie zal opkopen om de strategische reserves aan te vullen. De focus ligt momenteel het meest op de onderhandelingen over het schuldenplafond tussen het Witte Huis en de leiders in het Amerikaans Congres. Dinsdag gaat men weer om tafel. De onderhandelingen vormen "een belangrijk risico voor de wereldprijzen voor ruwe olie, zowel vanwege de mogelijke bredere economische gevolgen alsook vanwege het belang van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de prijs van ruwe olie", volgens analist Robbie Fraser van Schneider Electric. Chinese macrodata die voor dinsdag gepland staan, kunnen de olieprijzen mogelijk in beweging zetten, volgens KCM Trade. "Chinese macro-indicatoren hadden de afgelopen weken de neiging om tegen te vallen, en als de Chinese industriële productie en detailhandelsverkoop hetzelfde patroon volgen, zou dat een verdere rem op de olieprijs kunnen zetten", volgens analist Tim Waterer. Bron: ABM Financial News

