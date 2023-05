Europese beurzen sluiten voorzichtig positief

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag voorzichtig positief geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 466,67 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden winst optekenen op 15.917,24 punten. De Franse CAC 40 steeg ook fractioneel bij een stand van 7.418,21 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.777,70 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag evenwel weinig overtuiging in de markten. Hij wees op de zorgen over de Chinese economie, waar deflatie op de loer ligt.

Het sentiment wordt momenteel ook niet geholpen "door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", stelt CMC Markets. "De risico's hiervan zijn waarschijnlijk wat overdreven, omdat we dit scenario al een paar jaar hebben zien ontvouwen, waarbij steeds op het laatste moment een compromis werd gesloten."

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is.

De economie van de eurozone groeit dit jaar met 1,1 procent, verwacht de Europese Unie, waar in februari nog gerekend werd op 0,9 procent.

Econoom Carsten Brzeski van ING vindt het optimisme in de nieuwe ramingen opmerkelijk, "gezien de intrekking van fiscale stimuleringsmaatregelen en de verkrapping van het monetaire beleid."

De industriële productie in de eurozone daalde in maart met 4,1 procent ten opzichte van februari. Daarmee was de afname veel sterker dan de 2,0 procent die analisten hadden voorzien.

De Turkse aandelenbeurs ging onderuit met 6 procent, nadat de presidentsverkiezingen geen duidelijke winnaar opleverden. Zittend president Erdogan gaat aan de leiding met 49 procent, en zijn uitdager heeft 45 procent van de stemmen, nadat 98 procent van de stemmen waren geteld. Als er geen meerderheid is, zal een tweede ronde nodig zijn.

De Turkse lira daalde 0,4 procent tegenover de dollar. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0872. WTI-olie werd anderhalf procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy ging aan kop in Frankfurt, met een winst van 2,5 procent. Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal minder verlies geboekt en verhoogde de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders.

Zalando beleefde een mindere dag in Frankfurt en daalde 1,5 procent.

Axa steeg bijna 2,5 procent. De Franse verzekeraar heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dankzij groei bij de schade- en ongevallenverzekeringen. De bruto omzet steeg met 2 procent naar 31,8 miljard euro

In Parijs viel verder de winst van ruim 5 procent van Alstom op. EssilorLuxottica was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde 0,7 procent in. Ook LVMH verloor licht terrein.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend licht hoger.