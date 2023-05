MotorK wil GestionaleAuto.com overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK wil GestionaleAuto.com overnemen. Dit meldde het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam maandag zonder financiële details bekend te maken. MotorK en GestionaleAuto.com hebben beide exclusieve en bindende overeenkomsten getekend en werken aan een snelle afronding. GestionaleAuto.com bedient meer dan 2.000 dealers in Italië, met een uitgebreide reeks digitale oplossingen die gericht zijn op multi-publicatie voorraadbeheer, omnichannel digitale showroom mogelijkheden, en lead generatie en follow-up. De voorgenomen overname past in de M&A-strategie van MotorK om zijn marktaandeel te consolideren en zijn leidende positie in de Europese markt voor digitale autodetailhandel te versterken, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

