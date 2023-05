AkzoNobel lanceert voor 500 miljoen obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft de lancering aangekondigd van een obligatielening ter waarde van 500 miljoen euro met een looptijd van tien jaar en een coupon van 4,0 procent. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. De obligatie-uitgifte verlengt de looptijd van de totale obligatieportefeuille van het bedrijf. De afwikkeling is gepland voor 24 mei 2023 en de obligatie vervalt op 24 mei 2033. De eerstvolgende obligatie die afloopt, staat gepland voor de tweede helft van 2024 en bedraagt 500 miljoen euro. Op 31 maart had AkzoNobel een schuldratio van 4,2, maar het bedrijf streeft naar maximaal 3,4. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.