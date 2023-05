Onward meldt succesvolle inzet ARC-IM Lead Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft zijn ARC-IM Lead voor het eerst succesvol ingezet bij een patiënt in Zwitserland. Dit meldde het biotechbedrijf maandag. De ARC-IM Lead geeft gerichte elektrische pulsen af aan het ruggenmerg en is een belangrijk onderdeel van het ONWARD ARC-IM systeem, een innovatief platform dat is ontworpen om ARC-therapie toe te dienen voor meerdere indicaties. In december 2022 kondigde Onward al positieve tussentijdse resultaten aan van de eerste tien mensen die werden behandeld met gerichte ARC-IM therapie ter verbetering van de bloeddrukregulatie na SCI. Alle deelnemers meldden een verbeterde levenskwaliteit. Bron: ABM Financial News

