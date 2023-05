Alfen en Prosus uitblinkers op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. Met een slot van 756,18 punten op maandag won de AEX 0,4 procent.

Na een goed geluimde opening, kwam gedurende de middag er toch enigszins de klad in. De zogeheten Empire State Index daalde in mei veel sterker dan verwacht, na een goede opleving in april. De index daalde van plus 10,8 in april naar een negatief cijfer van 31,8 in mei. Economen rekenden vooraf op een daling tot -5,0. Een cijfer boven nul betekent dat de meeste geraadpleegde managers bij industriële bedrijven de marktomstandigheden positief beoordelen. Een negatief cijfer wijst erop dat de beoordelingen overwegend pessimistisch zijn.

Ook helpen de aanhoudende onzekerheden over het Amerikaanse schuldenplafond niet mee. Het is in het verleden altijd met een sisser afgelopen, maar blijft vooralsnog een onzekere factor.

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is, aldus Michael Hewson van CMC Markets.

De euro/dollar handelde op 1,0872.

Stijgers en dalers

De AEX index werd geholpen door Prosus dat 4,8 procent steeg, na een mooie koerswinst voor Tencent.

Ook Aegon deed goede zaken in aanloop naar de kwartaalcijfers van aanstaande woensdag en steeg met 3,4 procent. ING deed een klein stapje terug en daalde met 0,1 procent, ondanks dat er vandaag weer opnieuw koersdoelverhogingen waren in reactie op de kwartaalcijfers van de bank afgelopen week.

De grootste daler was ASMI, maar met een bescheiden verlies van 0,8 procent.

In de AMX wist Alfen 5,5 procent te stijgen na een koopadvies van Kepler Cheuvreux met een koersdoelverhoging van 95,00 naar 106,00 euro. De analisten van Kepler verhoogden hun omzettaxaties voor Alfen voor 2024 tot en met 2026 met 10 tot 20 procent, vooral omdat ze meer groei voorzien in energieopslag en ook grotere investeringen door de Nederlandse netbeheerders.

Fagron was met een verlies van 1,6 procent de grootste daler in de Midkap, maar noteerde ook ex-dividend.

Brunel verloor in de AScX zo'n 5,2 procent, nadat het aandeel, net als Fagron, vandaag ex-dividend is gegaan. Brunel keert over 2022 een dividend uit van 0,55 euro per aandeel.

Vastned won 2,7 procent en sectorgenoot NSI 2,2 procent. Azerion verloor 2,3 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Amsterdamse beurs noteerde Wall Street rond de slotkoersen van vrijdag.