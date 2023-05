Brussel voorwaardelijk akkoord met overname Activision door Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) De mededingingsautoriteit van de Europese Unie heeft de geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft ter waarde van 75 miljard dollar goedgekeurd. Dit maakte de Europese Commissie maandagmiddag bekend. "De goedkeuring is afhankelijk van de volledige naleving van de door Microsoft gedane toezeggingen. De toezeggingen komen volledig tegemoet aan de mededingingsbezwaren die de Commissie heeft vastgesteld en betekenen een aanzienlijke verbetering voor cloud gaming in vergelijking ten opzichte van de huidige situatie", zei de Commissie in een toelichting. Microsoft biedt onder meer uitgebreide licentieverbintenissen aan op de markt voor dedistributie van PC- en consolegames via cloud game streaming diensten om de mededingingsbzewaren van Brussel weg te nemen. Het besluit volgt op een besluit van de Britse toezichthouder eind vorige maand om de voorgenomen overname te blokkeren. Microsoft gaat tegen dat besluit in beroep. De goedkeuring van Brussel heeft geen directe juridische gevolgen voor dat proces, en mededingingsadvocaten zeggen dat Microsoft weinig kans maakt om de Britse beslissing ongedaan te maken. De Amerikaanse Federal Trade Commission klaagde Microsoft eerder al aan om de deal te blokkeren en heeft voor augustus een hoorzitting gepland. Bron: ABM Financial News

