Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 35,50 naar 34,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. UBS blijft ook na de sterke eerste kwartaalcijfers van Ahold Delhaize positief gestemd over het aandeel, maar is wat negatiever geworden over de marges in Europa. De Zwitserse bank rekende voorheen voor dit jaar op een marge van 3,7 procent en voor volgend jaar op 3,9 procent, maar inmiddels is dit respectievelijk 3,4 en 3,8 procent. Ahold Delhaize is van plan om in België 128 winkels, die circa 50 procent omzet genereren, om te vormen tot franchisemodel. Dit om het huidige model te verbeteren en om in de toekomst beter te kunnen concurreren. Hierbij wordt het juridische proces strikt gevolgd en een belangrijke mijlpaal is de achtste en waarschijnlijk laatste bijeenkomst met de vakbonden eind mei. Daarna blijft het proces nog wat onzeker. Ook kunnen de recente stakingen op de korte termijn een negatieve invloed op de marges hebben. Echter, voor de langere termijn houdt UBS vertrouwen in het herstelpotentieel van Ahold Delhaize en handhaaft dan ook het koopadvies. Het aandeel Ahold Delhaize noteert maandagmiddag 0,4 procent hoger op 31,16 euro. Bron: ABM Financial News

