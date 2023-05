Wall Street lijkt licht hoger te starten

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag op weg naar een licht hogere opening, na een zwak economisch cijfer uit de regio New York, die het gematigd optimisme over het Amerikaanse schuldenplafond temperde.

Futures op de S&P 500 index wijzen een half uur voor de opening op een stijging van 0,2 procent en die voor de Nasdaq op een winst van 0,1 procent.

De beurzen in de VS trachtten het beperkte verlies van vorige week bij opening goed te maken.

Betrokken partijen maken momenteel veel kabaal over het schuldenplafond en voorspellen grote problemen als er niet snel een oplossing komt. Dit kan zijn in de vorm van een verhoging van het plafond, of wellicht een tijdelijke verhoging.

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is, aldus Michael Hewson van CMC Markets.

De economische agenda is maandag mager. De Federal Reserve van New York kwam met een negatief cijfer. De zogeheten Empire State-index daalde van plus 10,8 in april naar een min van 31,8 in mei. Economen rekenden vooraf op een veel kleinere daling tot iets onder nul. Deze index laat zien hoe de fabrikanten in de staat New York denken over de economie.

De euro/dollar handelde op 1,0877 en olie wordt 0,3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Newmont lijkt licht lager te openen, nadat de gouddelver een akkoord bereikte over de overname van de Australische mijnbouwer Newcrest Mining tegen een verhoogd bod. Dit betekent onder andere een verschuiving naar het metaal koper voor Newmont.

Pijpleidingenexploitant Oneok stond voorbeurs lager. Het bedrijf sloot een overeenkomst om de kleinere rivaal Magellan Midstream Partners te kopen voor ongeveer 14 miljard dollar. Hierdoor ontstaat één van de grootste energietransportbedrijven in de VS. Het bod biedt een premie van 22 procent op de marktwaarde van Magellan.



NeoGames steeg bijna 120 procent, nadat Aristocrat Leisure uit Australie een overnamebod deed van 29,50 dollar per aandeel in cash.

Vice Media verkoopt zichzelf in het kader van een faillissementsprocedure, aan een groep schuldeisers die 225 miljoen dollar betalen en "aanzienlijke verplichtingen" op zich nemen. Het mediabedrijf dat ooit 'hot' was met namen als Vice News en Motherboard, werd op zijn piek nog 5,7 miljard dollar waard geschat.

Slotstanden

De S&P 500 daalde vrijdag 0,16 procent naar 4.124,08 punten, de Dow Jones index verloor 0,03 procent op 33.300,62 punten en de Nasdaq sloot 0,35 procent lager op 12.284,74 punten.