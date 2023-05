Kleine openingswinst Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag op weg naar een gematigde groene opening.

Futures op de S&P 500 index wijzen rond lunchtijd op een stijging van 0,4 procent en die voor de Nasdaq op een winst van 0,3 procent.

De beurzen in de VS trachtten het beperkte verlies van vorige week bij opening goed te maken. Deze week zal er onder andere opnieuw aandacht zijn voor het Amerikaanse schuldenplafond. De betrokken partijen maken momenteel veel kabaal en voorspellen grote problemen als er niet snel een oplossing komt. Dit kan zijn in de vorm van een verhoging, of wellicht een tijdelijke verhoging.

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is, aldus Michael Hewson van CMC Markets.

De beursagenda voor vanmiddag is matig gevuld. De belangstelling zal uitgaan naar de Empire State Index over de maand mei. Deze index laat zien hoe de fabrikanten in de staat New York denken over de economie. De door Dow Jones ondervraagde economen verwachten een stand van 1,0, wat lager zou zijn dan het vorige niveau van 10,8.

In maart viel deze index nog hard terug, om vervolgens in april veel sterker dan verwacht te herstellen.

De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,0873 en olie wordt 0,3 procent duurder.

Slotstanden

De S&P 500 daalde vrijdag 0,16 procent naar 4.124,08 punten, de Dow Jones index verloor 0,03 procent op 33.300,62 punten en de Nasdaq sloot 0,35 procent lager op 12.284,74 punten.