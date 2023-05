Europese beurzen op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen stonden maandag rond het middaguur in het groen. Aanhoudende zorgen over de wereldeconomie worden in balans gehouden door toenemende hoop dat de Amerikaanse regering zijn schuldenplafond kan verhogen.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 467,15 punten, de Duitse DAX won 0,2 procent tot 15.945 punten en de CAC 40 in Parijs steeg 0,5 procent tot 7.449 punten. De Britse FTSE 100 klom ook 0,4 procent tot 7.785 punten.

"Het sentiment werd niet geholpen door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", stelde CMC Markets UK. "De risico's hiervan zijn waarschijnlijk wat overdreven, omdat we dit scenario al een paar jaar hebben zien ontvouwen, waarbij steeds op het laatste moment een compromis werd gesloten."

Afgelopen weekend kwamen er berichten dat gesprekken tussen het Witte Huis en de leiders in het Congres "constructief" waren en dat een tweede ronde van discussies is gepland op dinsdag. Dit voedt het optimisme dat een oplossing nabij is.

De juiste vraag over de inflatie is hoe snel deze daalt en naar welk nieuw stabiel niveau, stelde Danske Bank.

De economie van de eurozone groeit dit jaar met 1,1 procent, verwacht de EU, waar in februari nog gerekend werd op 0,9 procent. De productie in de industrie in de eurozone daalde in maart met 4,1 procent ten opzichte van februari. Daarmee is de afname veel sterker dan de 2,0 procent die analisten hadden voorzien.

De olieprijs steeg. Een junifuture West Texas Intermediate werd 0,5 procent duurder op 70,36 dollar. Brent-olie kostte 0,3 procent meer op 74,44 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0871. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0855 op de borden.

De Turkse aandelenbeurs ging onderuit met 6 procent, nadat de presidentsverkiezingen geen duidelijke winnaar opleverden. Zittend president Erdogan gaat aan de leiding met 49 procent, en zijn uitdager heeft 45 procent van de stemmen, nadat 98 procent van de stemmen waren geteld. Als er geen meerderheid is, zal een tweede ronde nodig zijn. De Turkse lira daalde 0,2 procent tegen over de dollar.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy CXXX. Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal minder verlies geboekt en verhoogde de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders.

Axa XXXX. De Franse verzekeraar heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dankzij groei bij de schade- en ongevallenverzekeringen. De bruto omzet steeg met 2 procent naar 31,8 miljard euro

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,4 procent in het groen.



De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag licht lager, nadat grotere verliezen eerder op de dag deels werden weggewerkt. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,2 procent op 4.124,08 punten, de Dow Jones index sloot fractioneel lager op 33.300,62 punten en de Nasdaq verloor 0,4 procent op 12.284,74 punten.