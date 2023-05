Turkse lira keldert na onzekere verkiezingsuitslag Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse lira is maandag gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat de presidentsverkiezingen zondag geen duidelijke winnaar opleverden, hoewel de balans lijkt door te slaan naar de zittende president Erdogan, die al twintig jaar aan de macht is aan de Bosporus. De dollar steeg naar 19,6582 lira, wat een nieuw record is. Vorig jaar werd de dollar al 26 procent meer waard tegenover de Turkse munt. De waardedaling van de lira kon niet worden voorkomen door staatsbanken die de munt zondagavond ondersteunden, volgens persbureau Bloomberg. Nadat 98 procent van de stemmen was geteld, had zittend president Recep Tayyip Erdogan iets meer dan 49 procent van de stemmen, terwijl de uitdager Kemal Kilicdaroglu op 45 procent stond. Geen van beide kandidaten lijkt daarmee de vereiste meerderheid van 50 procent te gaan behalen die nodig is om de winst te claimen. Dat opent het vooruitzicht van een tweede verkiezingsronde tussen de twee kandidaten eind deze maand. "Politieke onzekerheid is nooit goed voor het sentiment bij beleggers en de komende twee weken zullen worden gekenmerkt door onzekerheid, lage voorspelbaarheid en hoge volatiliteit in Turkse beleggingen", voorspelde Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "Het hagelgeweer van politieke onzekerheid houdt de Turkse lira op een volatiel pad, nu het land afstevent op een tweestrijd in de presidentsverkiezingen", aldus Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Erdogan heeft een zeer controversieel monetair beleid gevoerd om de export te vergroten, in plaats van de pijnlijke inflatie aan te pakken, en het vooruitzicht dat de 'sterke man' van Turkije nog een termijn lijkt te gaan winnen heeft de munt verder verzwakt." De Turkse aandelenmarkt kelderde maandag met 6 procent na de ogenschijnlijk onbesliste stemronde, alvorens te worden stilgelegd in verband met de oplopende volatiliteit. De aandelenindex BIST is over de afgelopen 12 maanden met 88 procent gestegen in Turkse lira, wat voor een groot deel is toe te schrijven aan de hoge inflatie die in oktober vorig jaar boven 80 procent steeg. Door die inflatie verkeert Turkije nu in een zware koopkrachtcrisis. De oppositie tegen Erdogan heeft meer conventieel financieel en economisch beleid beloofd om de financiële stabiliteit te herstellen. De euro/dollar stond maandag op 1,0858, nadat de munt vorige week daalde van rond 1,10 naar circa 1,0850. Bron: ABM Financial News

