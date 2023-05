'B&S Group groeit snel' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group groeide snel in het eerste kwartaal, waarbij de onderdelen Liquor en Personal Care de verwachtingen van ING met meer dan 10 procent overtroffen. Dat stelde analist Tijs Hollestelle van ING maandag in een rapport. ING rekent voor heel 2023 op een stijging van de operationele kosten met 12,5 procent. De brutomarge stijgt naar verwachting tot 14,8 procent, van 14,1 procent in 2022. Dit zou een fractie lager zijn dan een aangepast cijfer voor de brutomarge in 2022, dat uitkwam op 14,9 procent. De vooruitblik van B&S Group, die stelde dat de omzet dit jaar minder snel zal groeien dan vorig jaar, brengt ING op een verwachting van 2,3 miljard euro omzet in 2023, wat neerkomt op een groei van 7,1 procent, waarvan 6,5 procent autonoom. Dit is 1 procent meer dan de consensusverwachting op Bloomberg, die volgens ING wel iets verhoogd kan worden na de update van vanochtend. B&S gaf echter geen indicatie van de winstgevendheid in het eerste kwartaal, dus verwacht ING geen bijstellingen van de consensus daar. Al met al verwacht ING wel dat de resultaten goed ontvangen zullen worden. Het aandeel B&S Group noteerde maandag 1,0 procent hoger op 4,00 euro. Bron: ABM Financial News

