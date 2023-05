Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het koersdoel voor ING verhoogd van 17,20 naar 18,00 euro met handhaving van het koopadvies. Na de eerstekwartaalcijfers van ING vorige week verhoogde analist Benoît Pétrarque zijn verwachtingen voor de winst per aandeel in 2024 met 7 procent, op basis van hogere rentebaten en lagere fee-inkomsten dan eerder voorzien. Volgens de analist heeft ING ruimte om zijn kapitaalteruggave bij te stellen. Het zou logisch zijn om 60 procent van de winst uit te keren als dividend en voor 3 miljard euro eigen aandelen in te kopen, denkt Pétrarque, gezien de hoeveelheid kapitaal die ING genereert. De bank zou dan eind 2025 nog altijd een CET1-kapitaalbuffer hebben van 12,9 procent. Dit idee zou neerkomen op een rendement voor aandeelhouders van 18 procent in 2023, door een combinatie van dividend en aandeleninkopen. Kepler Cheuvreux wees maandag ook op de asymmetrische impact op de boekhouding van swapposities, waardoor de rentebaten in het eerste kwartaal van 2023 zo'n 300 miljoen euro lager uitvielen. De hogere marge op deposito's en spaargelden zal in het derde kwartaal van dit jaar zijn piek bereiken, maar omdat de impact van de swaps dan geleidelijk verdwijnt, zal de piek van de rentebaten worden uitgesteld. De latere piek onderscheidt ING volgens Kepler Cheuvreux in positieve zin van sectorgenoten. Bron: ABM Financial News

