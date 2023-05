ING verhoogt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Sif verhoogd van 10,00 naar 12,00 euro met een onveranderd Houden advies. Na de cijfers over het eerste kwartaal, besloot ING om de taxaties voor de EBITDA van Sif in 2023 en 2024 te handhaven. Maar de bank blijft voorzichtig ten aanzien van de doelstellingen voor 2025 en daarna, onder meer omdat de bouw van de nieuwe Rotterdamse fabriek nog maar kort geleden is begonnen. En het zicht op offshore windprojecten van de nieuwe generatie is ook beperkt, aldus de bank. Veelal buiten schuld van Sif liep het bedrijf de afgelopen jaren tegen vertragingen op, aldus ING, en daarmee moet de bank naar eigen zeggen wel rekening houden. Voor 2023 rekent ING op een aangepaste EBITDA van 44 miljoen euro, wat in 2024 licht zou moeten stijgen naar 46 miljoen euro, om vervolgens in één klap te verdubbelen in 2025 naar 93 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

