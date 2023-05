Siemens Energy verhoogt groeiverwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy heeft in het tweede kwartaal minder verlies geboekt en verhoogt de groeiverwachting na een sterke instroom van nieuwe orders. Dat bleek maandag uit een update van het Duitse energiebedrijf. Siemens Energy boekte een nettoverlies van 189 miljoen euro, tegen 256 miljoen euro verlies een jaar eerder. Uitdagingen in de aanvoerketen, het opstarten van de offshore-activiteiten en lastige projecten bij Siemens Gamesa veroorzaakten het verlies. De omzet steeg met 24 procent, van 6,58 miljard tot 8,03 miljard euro. De nieuwe orders namen sterk toe van 7,91 miljard tot 12,26 miljard euro. Deze groei is volgens het bedrijf te danken aan de sterke positie in technologieën voor de energietransitie, zoals stroomopwekking en transmissie. Outlook Voor heel 2023 verwacht Siemens nu een vergelijkbare omzetgroei van 10 tot 12 procent. De eerdere verwachting was 3 tot 7 procent groei. De winstmarge voor bijzondere posten zou rond 1 procent uitkomen, aan de onderkant van de eerder genoemde bandbreedte van 1 tot 3 procent, door de zwakke resultaten in de eerste helft van het jaar. Siemens Energy rekent op een nettoverlies dit jaar dat groter is dan het verlies van 712 miljoen euro vorig jaar. Het verschil zal enkele honderden miljoenen euro zijn, verwacht het bedrijf. Bron: ABM Financial News

