AEX start handelsweek vermoedelijk licht in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis min of meer een pas op de plaats met een kleine winst op een slotstand van 752,99 punten.

Inflatiecijfers afgelopen week signaleerden een lichte daling in de VS en voeden de hoop dat de rentetarieven in Amerika hun piek hebben bereikt. In de eurozone lijkt dat nog niet het geval. Inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje lieten vrijdag een stijging zien over de maand april.

De verwachting onder beleggers is nu dat de Federal Reserve in juni een pauze zal inlassen en de rente niet verder zal verhogen, terwijl steeds meer Fed-watchers er ondertussen op rekenen dat de rente in juli zelfs verlaagd kan worden.

Op Wall Street kwam hoofdgraadmeter S&P 500 afgelopen week op weekbasis per saldo ook bijna niet van zijn plaats. “Ook op sectorgebied zien we geen overtuiging, in welke richting dan ook, wat de onzekerheid in de markt weerspiegelt”, zei analist Joe Cusick van Calamos Investments.

De VIXX, een graadmeter voor de volatiliteit op de Amerikaanse beurzen, noteert nu rond het laagste niveau sinds november 2021.

Ondertussen krijgen beleggers steeds meer oog voor de ontwikkelingen rond het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

Geplande onderhandelingen tussen president Joe Biden en leden van het Congres hierover werden naar deze week verplaatst. "We hebben het kritieke punt nog niet bereikt, en er is een echte discussie tussen partijen om een compromis te bereiken”, aldus Biden afgelopen weekend.

Azië en olie

In de Aziatische handel vanochtend weten de hoofdindices de weg omhoog te vinden, met als koploper de beurs in Hongkong met een winst van meer dan een procent.

De Amerikaans olie-future daalt daarnaast enkele tienden van een procent naar 69,82 dollar per vat. Afgelopen week verloor de olie-future op weekbasis al twee procent. Het was de vierde week op rij dat WTI terrein moest prijs geven.

"De zwakte die we afgelopen week hebben gezien, samen met een daling van koper naar het laagste niveau van dit jaar, lijkt voort te komen uit bezorgdheid over de veerkracht van de Chinese economie”, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De zwakte van de fabrieksprijzen en de consumenteninflatie wijzen erop dat de vraag in China sterk vertraagt, wat de bezorgdheid over een wereldwijde economische groeivertraging nog meer versterkt", volgens Hewson.

Tot slot wees Hewson ook op zorgen over de regionale bankensector in de VS en het Amerikaanse schuldenplafond als verklaring voor het negatieve sentiment onder oliebeleggers.

Cijferseizoen nadert het einde

Het cijferseizoen nadert het einde. In Amsterdam is het vandaag de beurt aan B&S en zal er woensdag aandacht zijn voor de cijfers van Aegon en Alfen. Afgelopen week maakte Alfen al nieuwe doelstellingen bekend.

Ook gaan er een aantal fondsen ex-dividend zoals Wolters Kluwer, Brunel, Corbion, HAL en Shell, die op de koersvorming van de indices zullen drukken.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor ING met een dubbeltje naar 16,80 euro, bij handhaving van het koopadvies, terwijl ABN AMRO juist een koersdoelverlaging aan de broek kreeg van 17,00 euro naar 15,50 euro. Het Houden advies voor ABN AMRO bleef wel intact.

Citi verhoogde het koersdoel voor Heineken van 118,00 naar 130,00 euro en herhaalde de koopaanbeveling op de Amsterdamse brouwer.

B&S Group realiseerde in het eerste kwartaal groei bij alle onderdelen behalve voeding, maar verwacht dat door de hoge inflatie er dit jaar minder groei zal zijn dan vorig jaar. Dat bleek maandag uit een kwartaalupdate van de retailgroep.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,2 procent op 4.124,08 punten, de Dow Jones index sloot fractioneel lager op 33.300,62 punten en de Nasdaq verloor 0,4 procent op 12.284,74 punten.