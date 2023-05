Meer omzet voor Axa dankzij schadebedrijf Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Axa heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dankzij groei bij de schade- en ongevallenverzekeringen. Dat bleek maandag uit een kwartaalupdate van de Franse verzekeraar. De bruto omzet steeg met 2 procent naar 31,8 miljard euro. Bij de schade- en ongevallenverzekeringen was de groei 6 procent. Bij de levens- en zorgverzekeringen en bij de vermogensbeheertak daalden de inkomsten juist met 4 procent. Bij het schadebedrijf waren hogere prijzen en volumes bij de zakelijke verzekeringen de aanjagers met een groei van 7 procent, en bij de persoonlijke verzekeringen was de groei 4 procent, ook dankzij hogere prijzen. De tak vermogensbeheer zag het beheerd vermogen met 7 procent dalen tot 736 miljard euro, door koersdalingen. De instroom van ruim een miljard euro kon die waardedalingen niet goedmaken. De solvabiliteit steeg met 2 procentpunt sinds eind vorig jaar tot 217 procent. Bron: ABM Financial News

