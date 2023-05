B&S Group voorziet minder sterke groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het eerste kwartaal groei laten zien bij alle onderdelen behalve voeding, maar verwacht dat door de hoge inflatie er dit jaar minder groei zal zijn dan vorig jaar. Dat bleek maandag uit een kwartaalupdate van de retailgroep. "B&S is goed begonnen aan 2023", stelde interim-CEO Bas Schreuders, wijzend op een omzetgroei van 16,0 procent tot 525,9 miljoen euro. Hiervan was 14,7 procentpunt autonome groei. De brutomarge was stabiel. Inflatie blijft een bron van onzekerheid, stelde B&S, dat verwacht dat koopgedrag van consumenten de omzet en marges in 2023 zal beïnvloeden. Daarom voorziet het bedrijf dat de omzet dit jaar minder sterk zal groeien dan in 2022, terwijl de brutomarge iets zal verbeteren. Dat laatste zal worden bereikt door te focussen op omzet met hogere marges en minder op volumes. Bij de twee grootste onderdelen Liquors en Beauty was de groei in het eerste kwartaal respectievelijk 16,7 en 13,3 procent. Personal Care groeide met bijna 32 procent en Food met 0,1 procent. Bij Food werd gekozen voor marges boven volumes, lichtte het bedrijf toe. De personeelskosten stegen in het eerste kwartaal door uitbreiding en hogere lonen. B&S nam de Europe Beauty Group over en opende nieuwe logistieke centra voor FragranceNet, voor meer groei en nieuwe winkels op luchthavens. Andere operationele kosten stegen vooral door advies- en marketingkosten. De personeelskosten zullen dit jaar ook verder toenemen, verwacht B&S, dat daarom meer wil focussen op kostenbeheersing. Volgens B&S zijn de balans en de liquiditeit van het bedrijf gezond. Bron: ABM Financial News

