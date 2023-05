Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 12 punten voor de Duitse DAX en een plus van eveneens 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 6 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een matige week voor de beurzen, "waarbij de bezorgdheid over de vertragende wereldwijde vraag lijkt te wegen op het risicosentiment in het algemeen."

Volgens Hewson wordt het sentiment ook niet geholpen "door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", waarbij de besprekingen zijn uitgesteld tot volgende week.

De inflatiecijfers van de afgelopen week signaleerden een lichte daling en voeden de hoop dat de rentetarieven met name in de VS hun piek hebben bereikt. In de eurozone lijkt dat nog niet het geval. Inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje lieten vrijdag een stijging zien over de maand april.

De Bank of England heeft de rente afgelopen week met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer. Maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus wel zijn grens heeft bereikt. Vrijdag werd bekend dat de Britse economie in het eerste kwartaal licht is gegroeid, met 0,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Allianz heeft in het eerste kwartaal een stijging van het bedrijfsresultaat geboekt en de outlook voor heel 2023 herhaald. Het aandeel steeg licht.

Société Générale behaalde in het eerste kwartaal meer winst, maar de inkomsten daalden. Met name thuismarkt Frankrijk vielen de opbrengsten tegen. Het aandeel won meer dan een procent. Ook sectorgenoten BNP Paribas en Crédit Agricole eindigden in het groen.

In Frankfurt won Siemens Energy ruim 3 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia verloor meer dan 2 procent.

Vastgoed stond ook in Parijs onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,5 procent. Teleperformance steeg 3 procent.

Euro STOXX 50 4.314,95 (+0,1%)

STOXX Europe 600 465,49 (+0,4%)

DAX 15.913,82 (+0,5%)

CAC 40 7.414,85 (+0,5%)

FTSE 100 7.754,62 (+0,3%)

SMI 11.564,73 (+0,4%)

AEX 752,99 (+0,3%)

BEL 20 3.741,07 (+0,03%)

FTSE MIB 27.347,32 (+0,9%)

IBEX 35 9.234,10 (+0,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaan de Amerikaanse beurzen onveranderd van start.

Wall Street sloot vrijdag lager maar de verliezen van eerder op de dag werden wel deels weggewerkt.

Zorgen over PacWest speelden afgelopen week opnieuw een rol, nadat bleek dat klanten bijna 10 procent van hun spaargeld weghaalden bij deze Amerikaanse regionale bank, toen sectorgenoot First Republic Bank begin deze maand van de ondergang moest worden gered.

Het aandeel PacWest verloor gisteren bijna een kwart van zijn beurswaarde. Vrijdag daalde PacWest 3 procent. Op weekbasis ging 21 procent aan waarde verloren.

Verder blijven beleggers ook kijken naar het overleg rond het Amerikaanse schuldenplafond. De Amerikaanse rekenkamer, het CBO, waarschuwde vrijdag dat de overheid in de eerste twee weken van juni zonder geld kan komen te zitten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse importprijzen in april zijn gestegen met 0,4 procent, na een daling van 0,8 procent in maart.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan is in mei gedaald, terwijl de inflatieverwachting op langere termijn steeg. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 63,5 tot 57,7.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,5 procent, van 4,6 procent eind april. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 3,2 procent, het hoogste niveau sinds 2011.

"Dit komt nogal contra-intuïtief over in een tijd waarin de fabrieksprijzen sterk vertragen en meestal fungeren als voorlopende indicatoren voor bredere trends als het gaat om inflatie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

WTI-olie kostte vrijdag rond de 70 dollar.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden, Linda Yaccarino. Dit tweette de topman van het social mediabedrijf en Tesla, dat onlangs opging in het bedrijf X Corp van Musk, donderdagavond. Beleggers van Tesla reageerden aanvankelijk positief maar het aandeel sloot toch meer dan 2 procent lager.

Disney daalde licht, nadat het aandeel donderdag al behoorlijk onder druk stond na teleurstellende kwartaalcijfers.

S&P 500 index 4.124,08 (-0,2%)

Dow Jones index 33.300,62 (-0,03%)

Nasdaq Composite 12.284,74 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandagochtend verdeeld.

Nikkei 225 29.592,70 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.241,58 (-0,9%)

Hang Seng 19.654,68 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0859. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0855.

Valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO verwacht dat de langetermijntrend voor de euro echter positief is, zolang de koers boven 1,0450 dollar staat, ook al ziet de bank momenteel weinig opwaarts potentieel voor de euro.

USD/JPY Yen 136,11

EUR/USD Euro 1,0859

EUR/JPY Yen 147,97

MACRO-AGENDA:

11:00 Industriële productie - Maart (eur)

14:30 Empire State index - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Siemens Energy - Cijfers tweede kwartaal (Dld)