Uitgelicht: ING en ABN AMRO in de schijnwerpers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO en ING stonden afgelopen week in de schijnwerpers, nadat beide banken met kwartaalcijfers kwamen. Die resultaten werden verdeeld ontvangen door beleggers. Het aandeel ABN AMRO verloor op weekbasis bijna 3 procent, terwijl ING juist meer dan 4 procent bijschreef. De meeste banken profiteren over het algemeen goed van de opgelopen rentes. "De sector laat een serieuze winstgroei zien dankzij de hoge renteomgeving", zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management hierover tegen ABM Financial News. Daarnaast hebben de banken sterke kapitaalbuffers opgebouwd, zo bleek dit cijferseizoen, terwijl de kosten langzaam worden teruggedrongen. Ook vielen in de meeste gevallen de voorzieningen voor slechte leningen mee, en worden aandeelhouders dikwijls beloond met stevige aandeleninkoopprogramma's. Ook ABN AMRO en ING kwamen dit cijferseizoen goed voor de dag. Zo boekte ABN AMRO in het eerste kwartaal van 2023 een hogere winst, terwijl de opbrengsten eveneens stegen. De nettowinst voor aandeelhouders verbeterde van 295 miljoen naar 523 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 kwam deze winst nog uit op 354 miljoen euro. Veel was te danken aan de gestegen rentebaten en ABN AMRO zelf sprak in een toelichting van een aanhoudende verbetering van de marges op spaartegoeden in alle 'client units', als gevolg van de stijgende rente. Zo is de rentemarge op jaarbasis gestegen van 126 naar 163 basispunten, waarbij dit in het vierde kwartaal nog 150 basispunten was. Een meevaller zat in de voorzieningen voor oninbare leningen. Deze liep bij ABN AMRO terug, van 62 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2022 naar 14 miljoen euro afgelopen kwartaal. De analisten rekenden vooraf juist op een stijging tot 128 miljoen euro. De operationele kosten, van oudsher een zorgenkind bij ABN AMRO, daalden op jaarbasis van 1,51 naar 1,41 miljard euro. Daarmee is de daling iets sterker dan de 1,43 miljard euro die analisten verwachtten. ABN AMRO schreef de kostendaling toe aan afnemende kosten voor externe medewerkers. Ook ING wist de analistenverwachtingen te overtreffen met maar liefst een verdrievoudiging van de winst. Zo steeg de nettowinst van 429 miljoen naar 1,59 miljard euro. Net als ABN AMRO werd de winst van ING aangejaagd door een combinatie van hogere rentebaten en fors lagere voorzieningen voor oninbare leningen. De netto rentebaten stegen van 3,33 miljard naar 4,01 miljard euro en de voorzieningen voor oninbare leningen daalden naar 152 miljoen euro, van 987 miljoen euro een jaar eerder. De operationele kosten stegen wel met 4,3 procent tot 3,07 miljard euro. Dat is inclusief 525 miljoen euro aan kosten regelgeving. Ten slotte kondigde ING aan om voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen.? De analisten van UBS en Credit Suisse waren over beide Nederlandse banken goed te spreken en verhoogden hun koersdoelen voor de aandelen licht. De reden waarom het aandeel ING de afgelopen week beter presteerde is volgens analisten niet geheel duidelijk, maar wellicht dat het nieuws omtrent het geplande aandeleninkoopprogramma beleggers positief heeft gestemd. Credit Suisse denkt dat ING dit jaar nog veel meer eigen aandelen zal inkopen dan de nu aangekondigde 1,5 miljard euro. Voor dit jaar mikt Credit Suisse op 3 miljard euro en voor volgend jaar op 3,5 miljard euro, wat in 2025 stijgt naar 4 miljard euro. Dat is veel meer dan de analistenconsensus die voor dit jaar op 2,5 miljard euro rekent en voor 2024 en 2025 op 2,8 miljard euro. Volgens UBS houdt de markt voor ABN AMRO rekening met een inkoopprogramma ter waarde van 250 miljoen euro in de tweede jaarhelft. Medio april meldde ABN AMRO een inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro te hebben afgerond. Dit programma werd op 9 februari gestart. Wel heeft het aandeel ABN AMRO dit jaar al een goede rit achter de rug met een winst van circa 6,5 procent. In dezelfde periode won ING krap 3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.