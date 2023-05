Cijferseizoen loopt op zijn einde

(ABM FN) Beleggers kunnen zich komende week opmaken voor het laatste restje aan bedrijfsresultaten en vervolgens zal de aandacht langzamerhand weer verschuiven naar de macro-economische agenda.

Daarbij zal er gedurende de week ook aandacht zijn voor de voorzitters van de centrale banken in de VS, Europa en het VK. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid een verdere toelichting geven op hun monetaire beleid. Hierbij is de grote vraag in hoeverre de centrale banken klaar zijn met de huidige cyclus van renteverhogingen en of een pauze aanstaande is.

Maandag belooft het nog een relatief rustige dag te worden en gaat de meeste aandacht uit naar de Europese industriële productiecijfers. Uit Amerika komt de Empire State index. In maart viel deze index nog hard terug, om vervolgens in april veel sterker dan verwacht te herstellen.

Dinsdag volgen cijfers uit China. De markt kan dan reageren op de industriële productie en de detailhandelsverkopen. In Europa staat onder andere de economische groei in het eerste kwartaal op de rol en de Duitse ZEW index. In de VS zal er vooral aandacht zijn voor de detailhandelsverkopen en de industriële productie.

Op woensdag verschijnt het Europese cijfer voor de consumenteninflatie. Er wordt jaar op jaar gerekend op een lichte stijging van 6,9 naar 7,0 procent. In de VS wordt het aantal nieuwe bouwvergunningen bekendgemaakt, evenals de wekelijkse olievoorraden.

Donderdag krijgen we in de VS meer duidelijkheid over het aantal werkloosheidsaanvragen en het aantal verkochte woningen. Ook staan de leading indicators in de VS op de agenda.

Aan het einde van de week volgen nog de Japanse handelsbalans en de Duitse producentenprijzen. Die laatste geven een indicatie voor de toekomstige inflatie in Duitsland.

Cijferseizoen nadert het einde

Het cijferseizoen nadert het einde. In Nederland is maandag de beurt aan B&S en zal er woensdag nog aandacht zijn voor de cijfers van Aegon en Alfen. Afgelopen week maakte Alfen al nieuwe doelstellingen bekend. Het bedrijf wil tussen 2025 en 2027 naar een omzet van minimaal 1 miljard euro groeien.

Ook gaan er een aantal fondsen ex-dividend zoals Wolters Kluwer, Brunel, Corbion, HAL en Shell.

In België gaat maandag Solvay ex-dividend en staan dinsdag onder andere de kwartaalcijfers van KBC op de agenda. Woensdag is het tijd voor IBA, CFE, Elia en Ackermans & van Haaren om de boeken te openen.

Ook zal er komende week aandacht zijn voor de jaarvergaderingen van onder andere Ageas en Euronav.

Internationaal is er komende week aandacht voor resultaten van onder meer Siemens Energy op maandag, Home Depot en Cisco op dinsdag en Tencent, Commerzbank, Siemens en Target op woensdag. Tencent is ook belangrijk in Amsterdam, omdat Prosus een groot belang in de Chinese internetgigant houdt.

Donderdag is het relatief rustig met als voornaamste naam WalMart, en de week wordt afgesloten met de cijfers van Deere.