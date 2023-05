Video: na een meevallend cijferseizoen twee tips van JPMorgan voor de komende maanden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het cijferseizoen is grotendeels achter de rug en is beter verlopen dan verwacht, maar de risico’s stapelen zich op en om toch in de markt te blijven zijn er twee strategieën. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: na een meevallend cijferseizoen twee tips van JPMorgan voor de komende maanden Het cijferseizoen was "tamelijk positief", aldus Juvyns. Twee derde van de bedrijven verraste tot nog toe positief, met een winstgroei van ongeveer nul. "Dat is veel beter dan verwacht werd." Een opvallende uitblinker vindt Juvyns de financiële sector in Europa, profiterend van de hoge rente. En dat goede winstseizoen maakt dat de stijging van de beurzen sinds begin dit jaar "alles behalve kunstmatig" is. Toch blijft JPMorgan voorzichtig ten aanzien van de aandelenmarkten voor de komende maanden. "De waarderingen zijn op dit moment ook niet echt hyper-aantrekkelijk". En de risico's stapelen zich op, waarschuwt Juvyns, wijzend op het Amerikaanse schuldenplafond, de vertraging van de groei en de verkrapping van de kredietvoorwaarden. Dat alles is reden dat JPMorgan nog altijd onderwogen op aandelen is. Juvyns ziet echter twee thema's die interssant zijn: dividendaandelen en long-short strategieën. "Er is een stuk van de markt dat te duur is en we kunnen alfa genereren door dit stuk van de markt te verkopen", aldus Juvyns over die tweede strategie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.