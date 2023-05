Wall Street sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd maar de verliezen van eerder op de dag werden wel deels weggewerkt. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,2 procent op 4.124,08 punten, de Dow Jones index sloot fractioneel lager op 33.300,62 punten en de Nasdaq verloor 0,4 procent op 12.284,74 punten. Zorgen over PacWest speelden afgelopen week opnieuw een rol, nadat bleek dat klanten bijna 10 procent van hun spaargeld weghaalden bij deze Amerikaanse regionale bank, toen sectorgenoot First Republic Bank begin deze maand van de ondergang moest worden gered. Het aandeel PacWest verloor gisteren bijna een kwart van zijn beurswaarde. Vrijdag daalde PacWest 3 procent. Op weekbasis ging 21 procent aan waarde verloren. Verder blijven beleggers ook kijken naar het overleg rond het Amerikaanse schuldenplafond. De Amerikaanse rekenkamer, het CBO, waarschuwde vrijdag dat de overheid in de eerste twee weken van juni zonder geld kan komen te zitten. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse imprtprijzen in april zijn gestegen met 0,4 procent, na een daling van 0,8 procent in maart. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan is in mei gedaald, terwijl de inflatieverwachting op langere termijn steeg. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 63,5 tot 57,7. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,5 procent, van 4,6 procent eind april. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam uit op 3,2 procent, het hoogste niveau sinds 2011. "Dit komt nogal contra-intuïtief over in een tijd waarin de fabrieksprijzen sterk vertragen en meestal fungeren als voorlopende indicatoren voor bredere trends als het gaat om inflatie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0855 en is daarmee de afgelopen dagen duidelijk in een neerwaartse trend beland. Valutaspecialist Georgette Boele ABN AMRO verwacht dat de langetermijntrend voor de euro echter positief is, zolang de koers boven 1,0450 dollar staat, ook al ziet de bank momenteel weinig opwaarts potentieel voor de euro. WTI-olie kostte vrijdag rond de 70 dollar. Bedrijfsnieuws Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden, Linda Yaccarino. Dit tweette de topman van het social mediabedrijf en Tesla, dat onlangs opging in het bedrijf X Corp van Musk, donderdagavond. Beleggers van Tesla reageerden aanvankelijk positief maar het aandeel sloot toch meer dan 2 procent lager. Disney daalde licht, nadat het aandeel donderdag al behoorlijk onder druk stond na teleurstellende kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

