AEX wint licht terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week licht gestegen. Met een slot van 752,99 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 0,3 procent. Vorige week daalde de index met ruim een procent, toen naar 750,48 punten.



Volgens Van Lanschot Kempen is de rust op de aandelenmarkten voorbarig. "Met zwakke of zelfs negatieve economische groei, hardnekkige inflatie, centrale banken die rentes nog iets verder verhogen en stevige waarderingen voor sommige beleggingscategorieën, zijn wij voorzichtig in ons beleggingsbeleid. We hebben onze onderweging in aandelen gehandhaafd", aldus beleggingsspecialist Joost van Leenders.

Beleggers kijken momenteel naar de ontwikkelingen rond het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington mogelijk al op 1 juni niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd.

"De gesprekken gebeuren achter gesloten deuren en momenteel blijven grote uitspraken in de pers uit", aldus strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas. "Het nadeel van gesloten deuren is dat we geen zicht hebben op wat er gebeurt. Bijgevolg nemen de markten een afwachtende houding aan en dat is de modus waar ze nu al een hele tijd inzitten."

Zorgen over de gezondheid van de regionale bankensector blijven ook op de achtergrond aanwezig. Het aandeel PacWest staat op een weekverlies van zo'n 21 procent, nadat de bank meldde dat vorige week bijna 10 procent van de deposito's werden weggehaald vanwege de onrust in de markt.

"Deze gebeurtenis verhoogde de vrees in de markt en bij klanten dat er meer banken in problemen kunnen komen, waaronder PacWest", schreef de bank in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Inflatie VS koelt langzaam af

Afgelopen week stonden verder belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de rol. De inflatie koelde licht af in april, van 5,0 naar 4,9 procent. De kerninflatie kwam uit op 5,5 procent.

De inflatie ligt nog wel ruim boven de doelstelling van de Federal Reserve. De centrale bank verhoogde de rente bij de vorige vergadering voor de tiende keer op rij en hintte op een pauze. Voorzitter Jerome Powell benadrukte wel dat dit afhangt van economische data.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent na de inflatiecijfers 90 procent van de markt op een pauze in de renteverhogingen, tegen 82 procent voorafgaand aan de cijfers. Voor het einde van het jaar rekent ruim 70 procent van de markt op een federal funds rate tussen de 4,00 en 4,50 procent. De rente staat momenteel in een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent, hetgeen een behoorlijke verlaging zou impliceren.

Een pauze in juni is "beklonken", maar de verwachting dat de rente in juli vervolgens omlaag gaat, is volgens Edward Moya van Oanda mogelijk te optimistisch. "Mensen zijn te overtuigd dat desinflatie aanhoudt, maar dat weten we niet."

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild lijkt een verlaging zoals de markt die momenteel verwacht, op zijn zachtst gezegd bizar. Dit kan alleen gebeuren als er een diepe recessie in de VS komt, iets waar de aandelenmarkten helemaal niet aan denken, aldus Vranken.

Inflatiecijfers uit de eurozone toonden vrijdag dat ook daar de inflatie hardnekkig blijft. In Spanje stegen de consumentenprijzen in april met 4,1 procent, na een inflatie van 3,3 procent in maart. Ook in Frankrijk kwam de inflatie afgelopen maand hoger uit dan in de maand ervoor.

De Bank of England heeft de rente donderdag met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer, maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus zijn grens heeft bereikt.

"Een nieuwe verhoging in juni is mogelijk, maar is voorlopig niet het basisscenario. De veelbesproken pauze van de Federal Reserve en de algemeen verwachte renteverlagingen later dit jaar geven de BoE wat ademruimte", volgens de economen. ING verwacht dat de rente volgend jaar rond deze tijd voor het eerst zal worden verlaagd.

Volgens Van Leenders van Van Lanschot Kempen gaat de markt nu uit van een piek van de Bank Rate van circa 4,80 procent. Met de rente die afgelopen week verhoogd is naar 4,50 procent, zou dat nog één verhoging betekenen van 25 basispunten.

Het Britse pond daalde afgelopen week tot rond de 1,25 dollar. De euro/dollar daalde tot onder 1,09. WTI-olie kost momenteel rond 71,50 dollar per vat, wat vrijwel stabiel is ten opzichte van een week geleden.

Stijgers en dalers

ING was afgelopen week koploper in de AEX, met een winst van ruim 4 procent. De bank boekte in de eerste drie maanden van 2023 een verdrievoudiging van de winst en zal 1,5 miljard euro laten terugvloeien naar de aandeelhouders via een aandeleninkoop.

ABN AMRO verloor bijna 3 procent op weekbasis na cijfers. De bank boekte meer winst dan verwacht, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. KBC Securities zag reden om het advies voor de bank te verhogen van Accumuleren naar Kopen met een hoger koersdoel.

De cijfers van Ahold Delhaize resulteerden in een verlies van rond een procent op weekbasis. De omzet van de supermarktketen was in de prik, terwijl de marge in het eerste kwartaal iets hoger uitviel dan verwacht. HSBC trok het koopadvies in.

Aandeelhouders van Philips hebben tijdens de jaarvergadering afgelopen week geen decharge verleend aan het bestuur. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent op weekbasis, ook na een ex-dividend notering.

In de AMX gaf OCI op weekbasis ruim 5 procent prijs na cijfers. Volgens Jefferies heeft het bedrijf een tegenvallend eerste kwartaal achter de rug. Degroof Petercam zag reden het koersdoel te verlagen.

Alfen verloor ruim 6,5 procent op weekbasis na het presenteren van nieuwe doelen. Die verrasten niet, zo oordeelde Jefferies. Alfen wil een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren.

SBM Offshore sloot op weekbasis ruim 2 procent lager na cijfers, waarbij de oliedienstverlener wel de outlook voor 2023 handhaafde. Degroof Petercam stelde dat SBM een goede jaarstart achter de rug heeft.

Verder ging Inpost afgelopen week aan kop in de Midkap met een plus van bijna 10 procent.

Kendrion verloor in de AScX zo'n 2 procent op weekbasis. De winst van Kendrion stond onder druk in het eerste kwartaal, waarbij de inflatie op de marges drukte, terwijl de omzet naar een recordniveau steeg. Vooral de EBITDA viel tegen, zo oordeelde ING.

Verder gingen de duimen aanvankelijk omlaag voor Pharming na het openen van de boeken. Pharming boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 12,2 miljoen dollar. Dit was een jaar eerder nog een winst van 3,5 miljoen dollar. Maar Pharming meldde ook dat al 23 patiënten de behandeling met Joenja vergoed krijgen. Vrijdag bleek dat RTW Investments een belang van bijna 4 procent in Pharming heeft. Daardoor wist de koers richting het weekend te herstellen en bleef op weekbasis toch een procent winst over.

PostNL was in de Smallcap een uitblinker met een koerswinst van 8 procent. Analisten vonden, net als PostNL zelf, dat de terugval in de resultaten afgelopen kwartaal meevalt. "PostNL presteerde in lijn met onze verwachtingen en beter dan de consensus, vooral bij pakketten", aldus Degroof Petercam. Met name in de maand maart waren de volumes sterker dan verwacht, ook internationaal.

In de AScX won Sif meer dan een procent na cijfers. Volgens ING waren de resultaten conform verwachting.

De handel in het lokale aandeel Lavide werd afgelopen week hervat. Intussen blijft Lavide met Euronext in gesprek over een transfer van de notering in Amsterdam naar een alternatieve Euronext-beurs in Brussel of Parijs. Het aandeel sloot vrijdag op 0,23 euro.

Value8 daalde bijna een procent na het vinden van een oob-accountant, waardoor het erop lijkt dat het investeringsvehikel zijn beursnotering mag behouden.