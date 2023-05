Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 465,49 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 15.913,82 punten. De Franse CAC 40 steeg ook 0,5 procent bij een stand van 7.414,85 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.754,62 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een matige week voor de beurzen, "waarbij de bezorgdheid over de vertragende wereldwijde vraag lijkt te wegen op het risicosentiment in het algemeen."

Volgens Hewson wordt het sentiment ook niet geholpen "door het politieke theater rond het Amerikaanse schuldenplafond", waarbij de besprekingen zijn uitgesteld tot volgende week.

De inflatiecijfers van de afgelopen week signaleerden een lichte daling en voeden de hoop dat de rentetarieven met name in de VS hun piek hebben bereikt. In de eurozone lijkt dat nog niet het geval. Inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje lieten vrijdag een stijging zien over de maand april.

De Bank of England heeft de rente donderdag met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer. Maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus wel zijn grens heeft bereikt. Vrijdag werd bekend dat de Britse economie in het eerste kwartaal licht is gegroeid, met 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,0860. Een vat WTI-olie kostte minder dan 71 dollar.

Bedrijfsnieuws

Allianz heeft in het eerste kwartaal een stijging van het bedrijfsresultaat geboekt en de outlook voor heel 2023 herhaald. Het aandeel steeg licht.

Société Générale behaalde in het eerste kwartaal meer winst, maar de inkomsten daalden. Met name thuismarkt Frankrijk vielen de opbrengsten tegen. Het aandeel won meer dan een procent. Ook sectorgenoten BNP Paribas en Crédit Agricole eindigden in het groen.

In Frankfurt won Siemens Energy ruim 3 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia verloor meer dan 2 procent.

Vastgoed stond ook in Parijs onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,5 procent. Teleperformance steeg 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager.