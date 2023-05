AEX met bescheiden winst het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft vrijdag de week licht positief afgesloten. Dit na een week met per saldo sterke bedrijfscijfers en meevallende inflatiecijfers in de VS.

De AEX steeg vrijdag 0,3 procent naar 752,99 punten, mede geholpen door ING. Op weekbasis steeg de Amsterdamse hoofdindex licht.

Volgens de analisten van BNP Paribas zijn er wel toenemende zorgen over de economische ontwikkelingen in de VS en China. Ook helpt het gesteggel over het Amerikaanse schuldenplafond niet mee. Positief is wel dat wel de beurzen zouden kunnen profiteren van de verwachte dalende rentes, aldus BNP Paribas.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje, die beide een stijging lieten zien in april. In de VS daalde het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in mei, bleek uit een voorlopig cijfer. Opvallend was dat de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg naar 3,2 procent en daarmee het hoogste niveau sinds 2011.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,0860 en daalde daarmee afgelopen week ruim een procent.

De olieprijzen staan onder druk en maken handelaren zich zorgen over de Amerikaanse en Chinese economische vooruitzichten. Een vat WTI-olie noteerde vrijdag onder de 71 dollar.

De goudprijs is vooralsnog niet in staat geweest om de recordstanden in dollars aan te scherpen en noteerde vrijdag op circa 2.016 dollar.

Stijgers en dalers

ING wist vrijdag voort te borduren op prima kwartaalcijfers en verschillende lichte koersdoelverhogingen van zakenbanken zoals UBS en Credit Suisse. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent. Op weekbasis kwam de winst uit op ruim 4 procent.

Prosus, UMG en Adyen stonden vrijdag onder druk in de AEX, met verliezen van 1 tot 1,5 procent. Exor ging aan kop met een plus van bijna 2 procent.

Opvallende stijger in de AMX was Just Eat Takeaway, wat ruim 4 procent kon bijschrijven. Het aandeel Aperam had het zwaar en daalde met 2 procent.

Bij de smallcaps wist Pharming bijna 7 procent te herstellen. Dit na een beroerde beursweek als gevolg van een tegenvallende kwartaalupdate. TomTom droeg de rode lantaarn en sloot 2 procent lager.

Sif won ruim 2 procent na het openen van de boeken. Volgens analisten waren de resultaten conform de verwachting.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerde de S&P 500 index 0,3 procent lager en de Nasdaq 0,5 procent.