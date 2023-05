Wall Street goed geluimd het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat op de laatste handelsdag van de week met winst van start. Futures op de S&P 500 index wijzen op een stijging van 0,3 procent en die voor de Nasdaq op 0,2 procent. Onrust over PacWest speelde donderdag opnieuw een rol, nadat bleek dat klanten bijna 10 procent van hun spaargeld weghaalden bij deze Amerikaanse regionale bank, toen sectorgenoot First Republic Bank begin deze maand van de ondergang moest worden gered. Het aandeel PacWest verloor gisteren bijna een kwart van zijn beurswaarde. Positief was wel dat het daarmee de enige echt opvallende daler was onder de Amerikaanse beursgenoteerde banken met een middelgrote omvang, hetgeen er op duidt dat beleggers het besmettingsgevaar van de nieuwe onrust laag lijken in te schatten. Vanmiddag lijkt PacWest 1,5 procent hoger te gaan openen. Verder was Alphabet donderdag een aanjager met een koerswinst van ruim 4 procent. "Groeiaandelen profiteren van lagere renteverwachtingen en doen het dit jaar al bijna 15 procent beter dan waardeaandelen. Wij verwachten dat deze trend doorzet", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De beursagenda voor vanmiddag is matig gevuld. Om half drie verschenen de importprijzen, en die bleken in april weer gestegen, met 0,4 procent, na een daling van 0,8 procent in maart. Om vier uur volgt nog het consumentenvertrouwen berekend door de universiteit van Michigan. De euro/dollar handelt vrijdagmiddag op 1,0885 en is daarmee de afgelopen dagen duidelijk in een neerwaartse trend beland. Valutaspecialist Georgette Boele ABN AMRO verwacht dat de langetermijntrend voor de euro echter positief is, zolang de koers boven 1,0450 dollar staat, ook al ziet de bank momenteel weinig opwaarts potentieel voor de euro. Olie wordt 0,3 procent duurder. Bedrijfsnieuws Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden, die over ongeveer zes weken begint. Dit tweette de topman van het social mediabedrijf, dat onlangs opging in het bedrijf X Corp van Musk, donderdagavond. Slotstanden De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent naar 4.130,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.309,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 12.328,51 punten. Bron: ABM Financial News

