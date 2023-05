Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor ING Groep licht verhoogd van 16,60 naar 16,80 euro en handhaaft het koopadvies. Analist Johan Ekblom merkte op dat ING de winstverwachtingen overtrof in het eerste kwartaal, geholpen door onder andere hogere netto rentebaten.

Wat ook meehelpt is het door ING aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Met een koerswinstverhouding van 6 voor 2024 is het aandeel ook relatief aantrekkelijk gewaardeerd, aldus UBS. De bank denkt dat na afronding van dit programma nog een inkoop ter waarde van 1,5 miljard euro volgt en er in 2024 voor 3,3 miljard euro wordt ingekocht. UBS paste de taxaties aan op de outlook van ING, waardoor er ruimte ontstond voor een kleine koersdoelverhoging. Het aandeel ING stijgt vrijdag met 1,6 procent tot 11,68 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.