Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een markt die nu ook op de hoogte is van het te verwachten beleid van de Bank of England en de laatste inflatiegerelateerde cijfers uit de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,7 procent naar 465,80 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,6 procent op 15.926,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,0 procent met een stand van 7.452,46 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.761,39 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat er nog veel zorgen zijn over Amerikaanse regionale banken.

Zo verloor het aandeel PacWest donderdag bijna een kwart van zijn beurswaarde. Positief was wel dat het daarmee de enige echt opvallende daler was onder de Amerikaanse beursgenoteerde banken met een middelgrote omvang, hetgeen er op duidt dat beleggers het besmettingsgevaar van de nieuwe onrust laag lijken in te schatten.

Bovendien zet de lagere economische groeiverwachting de olieprijzen onder druk, waardoor de koersen van olieaandelen omlaag gaan. Aandelen uit de sectoren communicatiediensten en duurzame consumentengoederen blijken juist wel in trek, zag Wiersma.

"Groeiaandelen profiteren van lagere renteverwachtingen en doen het dit jaar al bijna 15 procent beter dan waardeaandelen", aldus de expert van ING. "Wij verwachten dat deze trend doorzet."

Verder merkte Wiersma op dat er op geopolitiek vlak wat rust is, na positieve gesprekken tussen hoge Amerikaanse en Chinese diplomaten. "Dit geeft hoop op ontspanning tussen beide grootmachten."

Vanmiddag blijft het vermoedelijk rustig. Op macro-economisch vlak zijn er cijfers over de Amerikaanse importprijzen over april en staan er data over het consumentenvertrouwen in de regio Michigan op de rol.

Sprekers betreffen vandaag de vicevoorzitter van de ECB, Luis de Guindos, hoofdeconoom van de Bank of England Huw Pill en de voorzitter van de Fed van San Francisco, Mary Daly. Verder zetten ministers van financiën en de centrale bankiers van de landen van de G7 in Japan vandaag hun vergadering voort.

Olie noteerde vrijdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 70,33 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 74,34 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0904. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0929 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0918 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Allianz heeft in het eerste kwartaal een stijging van het bedrijfsresultaat geboekt en de outlook voor heel 2023 herhaald. De koers van het aandeel Allianz noteerde 0,4 procent hoger.

Het koersenbord in Parijs maakte vrijdag melding van twee dalers. In Frankfurt waren dat er een stuk meer, namelijk vijftien, waarvan BMW de belangrijkste was met een verlies van 7,8 procent. BMW noteert vandaag ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd is er nauwelijks sprake van een koersdaling.



In Parijs was alleen de koers van het aandeel Crédit Agricole een opvallende stijger met een plus van 2,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent op 4.130,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.309,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 12.328,51 punten.