Euro nog iets verder onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag aan het einde van de ochtend nog iets lager dan donderdag, terwijl het Britse pond na het rentebesluit van donderdag aan waarde inleverde en de markt uitkijkt naar de Turkse presidentverkiezingen van aanstaande zondag.

"De uitslag van de Turkse verkiezingen kan zeker voor beweging zorgen in de koers van de lira", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het grotere plaatje wordt voorlopig nog altijd beheerst door de inflatiedata en de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. In de dynamiek daaromtrent zullen credit default swaps van Amerikaanse staatsleningen de nodige aandacht trekken", aldus Erdmann.

Valutaspecialist Georgette Boele ABN AMRO verwacht dat de langetermijntrend voor de euro positief is zolang de koers boven 1,0450 dollar staat, ook al ziet de bank momenteel weinig opwaarts potentieel voor de euro.

"Wij denken wel dat de rentemarkten geen rekening zullen houden met renteverlagingen door de Fed dit jaar en dat zou de Amerikaanse dollar vanaf het huidige niveau enigszins moeten ondersteunen. Daarnaast zit in de optiemarkt volgens ons nog altijd een voorkeur voor een bescherming voor een lagere euro. Speculanten hebben veel euro’s gekocht en die posities zijn zeer groot. Op een gegeven moment zullen deze beleggers gaan twijfelen of de koers verder zal stijgen en een deel van de posities van de hand doen, wat zal leiden tot een daling van de euro ten opzichte van de dollar", aldus Boele.

Boele ziet het einde van de renteverhogingscyclus naderen en dat betekent dat het opwaarts potentieel voor de dollar vanuit het monetaire beleid van de Fed minder wordt. Volgens de bank gaat de Europese Centrale Bank langer door dan de Fed met renteverhogingen.

De Britse economie groeide in het eerste kwartaal op kwartaalbasis 0,1 procent, de export van het land daalde in maart minder hard dan de import, waarmee het tekort op de handelsbalans aanzienlijk afnam. De Britse industrie produceerde op maandbasis in maart onverwacht 0,7 procent meer, terwijl er was gerekend op een afname met 0,1 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag twee macrocijfers op de agenda, namelijk de importprijzen over april en het voorlopige consumentenvertrouwen over mei, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan.

Sprekers betreffen vandaag de vicevoorzitter van de ECB, Luis de Guindos, hoofdeconoom van de Bank of England Huw Pill en de voorzitter van de Fed van San Francisco, Mary Daly. Verder zetten ministers van financiën en de centrale bankiers van de landen van de G7 in Japan vandaag hun vergadering voort.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0914 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8708 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2532 dollar. Een euro kostte vrijdag 21,3689 Turkse lira. Vorig jaar zomer was dat circa 16 lira.