Bescheiden winst in Amsterdam, koerssprong JET

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 755,31 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat er nog veel zorgen zijn over Amerikaanse regionale banken. Zo verloor het aandeel PacWest bijna een kwart van zijn beurswaarde. Positief was wel dat het daarmee de enige echt opvallende daler was onder de Amerikaanse beursgenoteerde banken met een middelgrote omvang, hetgeen er op duidt dat beleggers het besmettingsgevaar van de nieuwe onrust laag lijken in te schatten. Bovendien zet de lagere economische groeiverwachting de olieprijzen onder druk, waardoor de koersen van olieaandelen omlaag gaan. Aandelen uit de sectoren communicatiediensten en duurzame consumentengoederen blijken juist wel in trek, zag Wiersma. "Groeiaandelen profiteren van lagere renteverwachtingen en doen het dit jaar al bijna 15 procent beter dan waardeaandelen", aldus de expert van ING. "Wij verwachten dat deze trend doorzet." Verder merkte Wiersma op dat er op geopolitiek vlak wat rust is, na positieve gesprekken tussen hoge Amerikaanse en Chinese diplomaten. "Dit geeft hoop op ontspanning tussen beide grootmachten." Vanmiddag blijft het vermoedelijk rustig. Op macro-economisch vlak zijn er cijfers over de Amerikaanse importprijzen over april en staan er data over het consumentenvertrouwen in de regio Michigan op de rol. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0912. De olieprijzen daalden met 0,6 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen DSM en Exor 1,0 tot 2,0 procent. ABN AMRO koerste licht lager, net als Prosus. In de AMX won Just Eat Takeaway 4,6 procent. Arcadis schreef 2,7 procent bij. Aperam verloor daarentegen 1,4 procent. In de AScX won Sif 2,0 procent na cijfers. Volgens ING waren de resultaten conform verwachting. Pharming schreef 3,4 procent bij na een koersval op donderdag. Toen konden cijfers van het biotechbedrijf op weinig enthousiasme rekenen. Vanochtend bleek dat RTW Investments een belang van bijna 4 procent in Pharming heeft. Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg 4,3 procent. Rood gaat de ASIC-circuits van het Zweedse Svenska Grindmatriser testen in hoge volumes. Bron: ABM Financial News

