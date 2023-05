Credit Suisse verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 15,00 naar 16,00 euro met een onveranderd Outperform advies. De koersdoelverhoging volgde op de kwartaalcijfers van ING op donderdag. Die cijfers lieten een veel sterkere winst zien dan verwacht, vooral dankzij meevallende rentebaten. Maar ook de voorzieningen voor kredietverliezen vielen erg mee, aldus analist Jon Peace. "We denken dat ING op koers ligt om dit jaar meer dan 16,8 miljard euro aan nettorentebaten te halen", aldus Peace. De analistenconsensus staat op 16,1 miljard euro. Voor 2024 rekent hij op ruim meer dan 17 miljard euro, waarvoor die consensus op 16,6 miljard euro staat. En omdat de toevoegingen aan de zogeheten stroppenpot veel lager uitvallen dan voorzien, ziet Peace ook meer ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. Voor dit jaar mikt de analist op 3 miljard euro en voor volgend jaar op 3,5 miljard euro, wat in 2025 stijgt naar 4 miljard euro. Dat is veel meer dan de analistenconsensus die voor dit jaar op 2,5 miljard euro rekent en voor 2024 en 2025 op 2,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

