'Sif presteert conform verwachting'

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft over het eerste kwartaal de resultaten overeen zien komen met de verwachtingen. Dit stelde ING vrijdag in een analyse van een kwartaalbericht van de funderingsspecialist. ING zag ook de productie van 48 kiloton overeenkomen met de eigen ramingen, maar er was wel enige vertraging in de productie vanwege enkele veiligheidsproblemen. Daardoor viel de productie lager uit dan waar het bedrijf zelf vanuit ging, aldus ING. ING oordeelde vrijdag dat de onderneming al met al een goede jaarstart kende. ING heeft een Houden advies op Sif met een koersdoel van 10,00 euro. De koers van het aandeel Sif noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger op 12,14 euro. Bron: ABM Financial News

