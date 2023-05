AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Donderdag steeg de AEX na goed ontvangen cijfers van ING, die een tegenwicht vormden voor de koersverliezen van de halfgeleiders. De AEX won 0,4 procent op een slotstand van 751,12 punten.

Op Wall Street kregen Amerikaanse beleggers donderdag een duwtje in de rug door de vrijgave van meevallende producentenprijzen, nadat een dag eerder de Amerikaanse inflatie in april ook al meeviel, waardoor er steeds meer geloof komt dat de Federal Reserve in juni een pauze zal inlassen en de rente niet verder zal verhogen. Volgens de CME FedWatch Tool rekent een krappe minderheid van 42 procent van de markt nu zelfs op een renteverlaging in juli.

Onrust over PacWest speelde ook een rol donderdag, nadat bleek dat klanten bijna 10 procent van het spaargeld weghaalden bij deze Amerikaanse regionale bank, toen sectorgenoot First Republic Bank begin deze maand van de ondergang moest worden gered.

Het aandeel PacWest verloor bijna een kwart van zijn beurswaarde. Positief was wel dat het daarmee de enige echt opvallende daler was onder de Amerikaanse beursgenoteerde banken met een middelgrote omvang, hetgeen er op duidt dat beleggers het besmettingsgevaar van de nieuwe onrust laag lijken in te schatten.

Op Wall Street stond de Dow Jones index onder druk, vooral door een daling van Disney met 8,5 procent nadat de streaming tak onverwacht een daling van het aantal abonnees bekend maakte. Techbeurs Nasdaq boekte wel een bescheiden winst van 0,2 procent,.

De euro deed een stapje terug en het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0927. Een vat WTI-olie werd daarnaast donderdagavond ruim 2 procent goedkoper. Oliekartel OPEC handhaafde de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie. Vanochtend daalde de future met krap een half procent verder op 70,59 dollar per vat.

In Azië heeft de Japanse beurs er vanochtend zin in met een winst voor de Nikkei index in Tokio van bijna een procent. De Chinese beurzen geven daarentegen terrein prijs.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor Franse- en Spaanse inflatiecijfers in april en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei.

Bedrijfsnieuws

Sif heeft in het eerste kwartaal van 2023 de winstgevendheid zien stijgen en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.



Heijmans gaat in combinatie met GMB aan de slag voor Vitens. Het aandeel Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt circa 37,5 miljoen euro voor de periode 2023 tot en met 3031.

RBC verhoogde het advies voor WDP van Underperform naar Sectorperform bij handhaving van het koerdoel op 27,00 euro.

RoodMicrotec gaat de ASIC-circuits van het Zweedse Svenska Grindmatriser testen in hoge volumes.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent op 4.130,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.309,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 12.328,51 punten.