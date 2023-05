Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX en een plus van 22 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 27 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de daling van grondstoffen- en energie-aandelen. "Dit lijkt te zijn ingegeven door de bezorgdheid over een vertraging van de Chinese economie, nadat de producentenprijzen met een daling van 3,6 procent in april, verder wegzakten naar deflatiegebied en de inflatie het laagste niveau in twee jaar bereikte."

De Bank of England heeft de rente donderdag met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer, maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus zijn grens heeft bereikt.

"Een nieuwe verhoging in juni is mogelijk, maar is voorlopig niet het basisscenario. De veelbesproken pauze van de Federal Reserve en de algemeen verwachte renteverlagingen later dit jaar geven de BoE wat ademruimte", volgens de economen. ING verwacht dat de rente volgend jaar rond deze tijd voor het eerst zal worden verlaagd.

Volgens beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen gaat de markt nu uit van een piek van de Bank Rate van circa 4,80 procent. Met de rente die vandaag verhoogd is naar 4,50 procent, zou dat nog één verhoging betekenen van 25 basispunten.

Bedrijfsnieuws

Financiële waarden stonden overwegend onder druk. Credit Agricole en Deutsche Bank daalden bijna anderhalf procent. ING wist in Amsterdam wel rond 4 procent te winnen, na een goed ontvangen kwartaalrapport, waarin de winst veel harder steeg dan verwacht en er een aandeleninkoop werd aangekondigd van 1,5 miljard euro.

Grondstoffenaandelen als Rio Tinto, Anglo American en Glencore verloren 2 tot 4 procent in Londen. BP verloor bijna een procent en Shell een half procent.

Op de beurs van Frankfurt was het aandeel Bayer de grootste daler, met een verlies van 7,5 procent. De chemie- en farmareus heeft over het eerste kwartaal de omzet op jaarbasis licht zien afnemen en het resultaat 'in belangrijke mate' zien dalen. De outlook werd iets neerwaarts bijgesteld.

Thyssenkrupp boekte in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar verlies, terwijl de kosten opliepen. Het aandeel verloor meer dan 4,5 procent. Merck KGaA steeg in de DAX 2,5 procent.

In Parijs deed Alstom goede zaken, met een winst van ruim 3,5 procent. Ook luxemerken als Hermes en LVMH wonnen terrein in de CAC 40. Hekkensluiter ArcelorMittal verloor meer dan 2,5 procent.

Euro STOXX 50 4.307,96 (+0,03%)

STOXX Europe 600 463,62 (-0,00%)

DAX 15.834,91 (-0,4%)

CAC 40 7.381,78 (+0,3%)

FTSE 100 7.730,58 (-0,1%)

SMI 11.522,97 (+0,7%)

AEX 751,12 (+0,4%)

BEL 20 3.739,83 (+0,1%)

FTSE MIB 27.098,89 (-0,6%)

IBEX 35 9.182,80 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een groene opening tegemoet.

Wall Street sloot donderdag overwegend lager, nadat bekend werd dat de Amerikaanse producentenprijzen in april licht zijn gestegen, terwijl de arbeidsmarkt afgelopen week verzwakte, met een oplopend aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,2 procent, nadat ze in maart met 0,4 procent daalden. Economen rekenden vooraf op een stijging van 0,3 procent. Op jaarbasis koelden de producentenprijzen verder af.

"Dit draagt bij aan het beeld dat de druk op de prijzen blijft afnemen, hoewel de wekelijkse werkloosheidsaanvragen [in de VS] toenamen tot 264.000", schetste marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De toename van de steunaanvragen was sterker dan voorzien.

Sommige analisten merkten op dat verdere koersstijgingen voor Amerikaanse aandelen mogelijk ook beperkt worden door aanhoudende zorgen over de gezondheid van het bankenstelsel en de dreigende deadline van het schuldenplafond van de overheid.

Het aandeel van de regionale bank PacWest Bancorp sloot donderdag circa 23 procent lager, nadat de bank meldde dat vorige week 9,5 procent van de deposito's werden weggehaald vanwege de onrust in de markt.

"Deze gebeurtenis verhoogde de vrees in de markt en bij klanten dat er meer banken in problemen kunnen komen, waaronder PacWest", schreef de bank in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Een vat WTI-olie werd donderdag ruim 2 procent goedkoper. OPEC handhaafde de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Walt Disney rapporteerde een kwartaalwinst die voldeed aan de verwachtingen, maar het aandeel sloot zo'n 8,5 procent lager nadat Disney onverwacht een daling van het aantal abonnees bekendmaakte. Dit zijn wel vooral klanten in India en elders in Azië, die relatief weinig omzet genereren voor het streaming- en entertainmentbedrijf.

Beyond Meat boekte in het eerste kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet minder hard daalde dan verwacht. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet van 375 miljoen tot 415 miljoen dollar. De analistenconsensus lag op 390 miljoen. Het aandeel steeg woensdag nabeurs aanvankelijk zo'n 10 procent, maar verloor donderdag meer dan 18 procent.

Sonos verlaagde zijn verwachtingen voor het boekjaar, vanwege een zwakkere vraag van consumenten. Het aandeel van de fabrikant van muziekboxen daalde 24 procent.

Robinhood Markets overtrof de verwachtingen in de markt met zijn kwartaalrapport en het aandeel steeg vervolgens meer dan 6 procent.

Peloton verloor zo'n 9 procent. Het fitnessbedrijf roept 2,2 miljoen hometrainers terug omdat het zitvlak mogelijk kan afbreken.

Applovin verwacht een omzet in het tweede kwartaal van 710 miljoen tot 730 miljoen dollar, wat duidelijk hoger is dan de analistenconsensus op 696 miljoen dollar. Het aandeel won zo'n 23 procent.

S&P 500 index 4.130,62 (-0,2%)

Dow Jones index 33.309,51 (-0,7%)

Nasdaq Composite 12.328,51 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 29.381,24 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.296,38 (-0,4%)

Hang Seng 19.718,08 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0925. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0918.

USD/JPY Yen 134,57

EUR/USD Euro 1,0925

EUR/JPY Yen 147,02

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - April (NL)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VK)

08:00 Handelsbalans - Maart (VK)

08:00 Industriële productie - Maart (VK)

08:45 Inflatie - April def. (Fra)

09:00 Inflatie - April def. (Spa)

14:30 Importprijzen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Allianz - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers eerste kwartaal (Fra)