Meer faillissementen in april

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in april gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 26 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, aldus het CBS. Dat is een stijging van 12 procent.

Het aantal faillissementen bleef volgens het statistiekbureau onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona.

In maart daalde het aantal faillissementen met 25 procent.

In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal faillissementen echter ruim anderhalf keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dat is 7 procent minder dan in maart.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.