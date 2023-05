Musk: nieuwe CEO Twitter aangenomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden, die over ongeveer zes weken begint. Dit tweette de topman van het social mediabedrijf, dat onlangs opging in het bedrijf X Corp van Musk, donderdagavond.



Musk gaf geen naam prijs, maar meldde wel dat de nieuwe CEO een vrouw is.



Musk gaat zich focussen op zijn rol als bestuursvoorzitter en chief technical officer met toezicht op het product en de software, tweette hij verder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.