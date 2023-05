Disney onderuit op overwegend rood Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.130,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.309,51 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 12.328,51 punten. Donderdag bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen in april licht zijn gestegen, terwijl de arbeidsmarkt afgelopen week verzwakte, met een oplopend aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,2 procent, nadat ze in maart met 0,4 procent daalden. Economen rekenden vooraf op een stijging van 0,3 procent. Op jaarbasis koelden de producentenprijzen verder af. "Dit draagt bij aan het beeld dat de druk op de prijzen blijft afnemen, hoewel de wekelijkse werkloosheidsaanvragen [in de VS] toenamen tot 264.000", schetste marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De toename van de steunaanvragen was sterker dan voorzien. Sommige analisten merkten op dat verdere koersstijgingen voor Amerikaanse aandelen mogelijk ook beperkt worden door aanhoudende zorgen over de gezondheid van het bankenstelsel en de dreigende deadline van het schuldenplafond van de overheid. Het aandeel van de regionale bank PacWest Bancorp sloot donderdag circa 23 procent lager, nadat de bank meldde dat vorige week 9,5 procent van de deposito's werden weggehaald vanwege de onrust in de markt. "Deze gebeurtenis verhoogde de vrees in de markt en bij klanten dat er meer banken in problemen kunnen komen, waaronder PacWest", schreef de bank in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0918. Een vat WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper. OPEC handhaafde de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie. Bedrijfsnieuws Walt Disney rapporteerde een kwartaalwinst die voldeed aan de verwachtingen, maar het aandeel sloot zo'n 8,5 procent lager nadat Disney onverwacht een daling van het aantal abonnees bekendmaakte. Dit zijn wel vooral klanten in India en elders in Azië, die relatief weinig omzet genereren voor het streaming- en entertainmentbedrijf. Beyond Meat boekte in het eerste kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet minder hard daalde dan verwacht. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet van 375 miljoen tot 415 miljoen dollar. De analistenconsensus lag op 390 miljoen. Het aandeel steeg woensdag nabeurs aanvankelijk zo'n 10 procent, maar verloor donderdag meer dan 18 procent. Sonos verlaagde zijn verwachtingen voor het boekjaar, vanwege een zwakkere vraag van consumenten. Het aandeel van de fabrikant van muziekboxen daalde 24 procent. Robinhood Markets overtrof de verwachtingen in de markt met zijn kwartaalrapport en het aandeel steeg vervolgens meer dan 6 procent. Peloton verloor zo'n 9 procent. Het fitnessbedrijf roept 2,2 miljoen hometrainers terug omdat het zitvlak mogelijk kan afbreken. Applovin verwacht een omzet in het tweede kwartaal van 710 miljoen tot 730 miljoen dollar, wat duidelijk hoger is dan de analistenconsensus op 696 miljoen dollar. Het aandeel won zo'n 23 procent. Bron: ABM Financial News

