Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot vlak bij een stand van 463,62 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,4 procent op 15.834,91 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,3 procent bij een stand van 7.381,78 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 7.730,58 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de daling van grondstoffen en energie-aandelen. "Dit lijkt te zijn ingegeven door de bezorgdheid over een vertraging van de Chinese economie, nadat de producentenprijzen met een daling van 3,6 procent in april, verder wegzakten naar deflatiegebied en de inflatie het laagste niveau in twee jaar bereikte."

De Bank of England heeft de rente donderdag met nog eens 25 basispunten verhoogd en de deur opengehouden voor meer, maar omdat de inflatie over een paar jaar naar verwachting ver onder de doelstelling zal liggen, verwacht ING dat deze verkrappingscyclus zijn grens heeft bereikt.

"Een nieuwe verhoging in juni is mogelijk, maar is voorlopig niet het basisscenario. De veelbesproken pauze van de Federal Reserve en de algemeen verwachte renteverlagingen later dit jaar geven de BoE wat ademruimte", volgens de economen. ING verwacht dat de rente volgend jaar rond deze tijd voor het eerst zal worden verlaagd.

Volgens beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen gaat de markt nu uit van een piek van de Bank Rate van circa 4,80 procent. Met de rente die vandaag verhoogd is naar 4,50 procent, zou dat nog één verhoging betekenen van 25 basispunten.

Het Britse pond daalde donderdag tot 1,2515 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0911. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Financiële waarden stonden overwegend onder druk. Credit Agricole en Deutsche Bank daalden bijna anderhalf procent. ING wist in Amsterdam wel rond 4 procent te winnen, na een goed ontvangen kwartaalrapport, waarin de winst veel harder steeg dan verwacht en er een aandeleninkoop werd aangekondigd van 1,5 miljard euro.

Grondstoffenaandelen als Rio Tinto, Anglo American en Glencore verloren 2 tot 4 procent in Londen. BP verloor bijna een procent en Shell een half procent.

Op de beurs van Frankfurt was het aandeel Bayer de grootste daler, met een verlies van 7,5 procent. De chemie- en farmareus heeft over het eerste kwartaal de omzet op jaarbasis licht zien afnemen en het resultaat 'in belangrijke mate' zien dalen. De outlook werd iets neerwaarts bijgesteld.

Thyssenkrupp boekte in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar verlies, terwijl de kosten opliepen. Het aandeel verloor meer dan 4,5 procent. Merck KGaA steeg in de DAX 2,5 procent.

In Parijs deed Alstom goede zaken, met een winst van ruim 3,5 procent. Ook luxemerken als Hermes en LVMH wonnen terrein in de CAC 40. Hekkensluiter ArcelorMittal verloor meer dan 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager.