Roodmicrotec test circuits voor Svenska Grindmatriser Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec gaat de ASIC-circuits van het Zweedse Svenska Grindmatriser testen in hoge volumes. Die samenwerking kondigde het bedrijf uit Deventer donderdag aan. De samenwerking in Europa stelt Svenska Grindmatriser in staat om te voldoen aan de snel groeiende marktvraag. ASIC staat voor een applicatiespecifiek geïntegreerd circuit, dus een chipsysteem dat is gemaakt voor een specifieke toepassing. Financiële details werden niet gedeeld. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.